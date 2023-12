Wegen Lkw-Bergungsarbeiten ist die A67 zwischen Lorsch (Bergstraße) und Gernsheim (Groß-Gerau) seit Freitagabend gesperrt - und wird es wohl auch noch für Stunden bleiben.

Ein mit Möbeln beladener Laster war laut Polizei am Freitag auf der Strecke Mannheim in Richtung Darmstadt nach einem Unfall umgekippt. Das Fahrzeug müsse entladen und mit einem Kran geborgen werden. Ein Polizeisprecher sagte am Samstagmorgen, die Arbeiten seien schwierig und könnten sich möglicherweise noch bis Samstagabend hinziehen.

Die Umleitungsempfehlung führt ab Lorsch über die parallel verlaufende A5.