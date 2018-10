Ausgebranntes Autos und ausgebrannter Anhänger mit Zigarettenschachteln am Montagmorgen auf der A671.

Brandschaden an Fahrbahn

Nach dem schweren Unfall mit einem Zigarettenlaster auf der A671 bei Hochheim am Main kommt es auch am Dienstag noch zu Behinderungen an der Unfallstelle. Die Fahrbahn wird repariert.

Bei dem Unfall mit einem Lastwagen und vier Autos auf der A671 bei Hochheim am Main (Main-Taunus) am frühen Montagmorgen ist ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Der mit Zigaretten beladene Lkw und eines der Autos gingen in Flammen auf, wie die Polizei berichtete.

Die Beamten sperrten die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Süd und Hochheim-Nord in Fahrtrichtung Wiesbaden komplett. Die Sperrung dauerte zwar nur bis Montagnachmittag, Behinderungen dürfte es aber auch am Dienstag noch geben. Ab 8 Uhr wollte die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil den Brandschaden an der Fahrbahn reparieren lassen. Dazu mussten beide Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr sollte über den Standstreifen verlaufen.

Lkw-Fahrer zum Spurwechsel gezwungen

Der Lkw hatte nach ersten Ermittlungen gegen 5.45 Uhr am Montag die Spur gewechselt, weil auf dem rechten Fahrstreifen ein Wagen wegen eines defekten Motors stand. In der Folge fuhr ihm ein Auto hinein. Ein weiteres Auto schob sich auf den Lastwagen und fing Feuer. Die Flammen griffen von dort auf den Lastwagen-Anhänger über.

"Die Zigaretten sind in Rauch aufgegangen, deswegen ist der Schaden so hoch", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 500.000 Euro - wohlgemerkt ohne Einbeziehung der Fahrzeugschäden, deren Höhe sei noch unklar.

Feuerwehr löscht Glutnester im Lkw-Anhänger

Drei Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr hatte zunächst noch Glutnester in der Ladung des Lastwagens gelöscht.