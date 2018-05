Bei mehreren Verkehrsunfällen in Osthessen sind am Donnerstag mindestens neun Menschen verletzt worden. Auf der A7 überschlug sich ein Auto, auf der A4 kollidierten zwei Lkw, auf der B458 in Osthessen krachten drei Autos ineinander.

Auf der A7 sind bei einem Unfall am Donnerstagvormittag drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Zwischen den Dreiecken Kirchheim und Hattenbach (Hersfeld-Rotenburg) hatte sich ein Auto mehrfach überschlagen, wie die Polizei berichtete. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der 78 Jahre alte Fahrer und seine 76 Jahre alte Ehefrau wurden von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit und kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Das Ehepaar war nach Angaben der Polizei zuvor von der mittleren auf die linke Spur gewechselt und dort mit einem von hinten kommenden Wagen eines 23-Jährigen kollidiert. Das Auto des Ehepaars wurde zunächst 50 Meter über die Fahrspur geschoben, bevor es sich überschlug. Der 23-Jährige verletzte sich leicht an der Hand. Die A7 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es bildete sich zeitweise ein kilometerlanger Stau.

Lkw kollidieren auf A4

Bei einem Auffahrunfall auf der A4 sind zwischen Gerstungen und Herleshausen-Wommen (Werra-Meißner) am Donnerstagmorgen zwei Lkw-Fahrer verletzt worden. Ein Lastzug aus Sachsen-Anhalt hatte wegen eines technischen Defekts auf dem Seitenstreifen gestanden, als sich ein polnischer Sattelzug näherte, wie die Polizei berichtete.

Aus zunächst ungeklärter Ursache kam dieser Sattelzug von der Fahrbahn ab und fuhr auf den stehenden Laster auf. Er wurde in die Böschung geschoben, drohte umzukippen und verkeilte sich mit dem anderen Sattelzug. Der Fahrer und der Beifahrer des polnischen Sattelzuges, der in der Schlafkabine lag, wurden verletzt. Der Fahrer des stehenden Lastzuges kam mit dem Schrecken davon.

Die Autobahn wurde etwa eine Stunde wegen der Bergungsarbeiten ganz gesperrt. Die rechte Fahrspur sollte noch bis Donnerstagabend gesperrt bleiben. Die Bergung der verkeilten Lastwagen sei "äußert schwierig"

Fünf Verletzte auf Bundesstraße

Bei dem Unfall auf der B458 wurde eine Familie verletzt. Bild © Osthessen-News.de

Auf der Bundesstraße 458 wurden am Donnerstag fünf Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Drei Autos waren an der Abfahrt nach Dipperz (Fulda) auf einer Kreuzung zusammengestoßen.

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Kreuzung der Umgehungsstraße sei jedoch ein Unfallschwerpunkt. "Es gibt eine Häufung ganz schwerer Unfälle." Warum, sei unklar, so die Polizei: Die Kreuzung sei gut einsehbar und es gebe eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Sendung: hr3, 31.05.2018, 13.00 Uhr