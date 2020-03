Aufräumarbeiten dauern an

Bei einem Unfall auf der A7 bei Kassel ist ein 60-jähriger Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn ist noch bis zum Mittag in südlicher Richtung gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A7 tödlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am späten Montagnachmittag bei Kassel in einen Rückstau auf der rechten Spur gefahren. Dabei schob er zwei stehende Lastwagen aufeinander. Der Unfallverursacher habe den Stau vor sich offenbar zu spät bemerkt, teilte die Polizei mit.

Der 60-Jährige sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und habe sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fahrer der beiden anderen Lastwagen, ein 46-Jähriger und ein 58-Jähriger, erlitten nach Angaben der Polizei keine größeren Blessuren.

Vollsperrung noch bis 12 Uhr

Da die Reinigungsarbeiten noch andauern, rechnete die Polizei damit, dass die Autobahn zwischen Hannoversch Münden/Lutterberg und Kassel-Nord in Richtung Süden am Dienstag noch bis 12 Uhr voll gesperrt sein wird. Kilometerlanger Stau im morgendlichen Berufsverkehr war die Folge.

Zur genauen Unfallursache machte die Polizei keine Angaben. Den Schaden schätzte sie nach ersten Erkenntnissen auf rund 500.000 Euro.