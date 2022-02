Ein mit einem gefährlichen Stoff beladener Lkw geht mitten auf der A7 bei Guxhagen in Flammen auf. Die Polizei muss daraufhin die Autobahn in beide Richtungen sperren. Wann sie wieder freigegeben wird, ist unklar.

Am Ende blieb es bei einem hohen Sachschaden. Am Dienstagabend ist auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen (Schwalm-Eder) ein Gefahrguttransporter von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Infolge des Unfalls musste die A7 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Wann die Sperrung aufgehoben wird, war nach Auskunft des Polizepräsidiums Nordhessen am Mittwochmorgen noch unklar.

Bremsen versagten

Nach Angaben der Polizei war der Sattelzug mit Isocyanat beladen. Die Kunststoffverbindung kann bei Menschen unter anderem Schleimhäute und Augen schädigen. Die Feuerwehr hatte zunächst Schwierigkeiten, den Stoff zu identifizieren, da sämtliche Transportpapiere mit dem Lkw verbrannt waren. Letzlich half ein Handy-Foto, das der Fahrer gemacht hatte. Anwohner im Umkreis der Unfallstelle waren aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Der Fahrer des Transporters gab an, gegen 20 Uhr am Dienstagabend zunächst Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt zu haben. Anschließend hätten die Bremsen versagt, so dass der Lkw eine Böschung hinab gerollt sei. Kurz darauf stand der Lkw in Flammen. Der Sachschaden wird auf rund 150.00 Euro geschätzt.

Sperrung noch nicht aufgehoben

Polizei und Feuerwehr waren mit rund 150 Einsatzkräften im Einsatz, um den Brand zu löschen und die Unfallstelle zu sichern. Wann die A7 wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Experten müssten zunächst den Schaden an der Fahrbahn begutachten, so das Polizeipräsidium. Dies könne jedoch erst bei Tageslicht erfolgen.

In Fahrtrichtung Fulda stockte der Verkehr ab dem Dreieck Kassel-Süd am Morgen auf rund sechs Kilometern Länge.