Nach einem Unfall bei Meldungen (Schwalm-Eder) ist die A7 Richtung Fulda voll gesperrt.

Beteiligt waren an dem Zusammenstoß am Montagmorgen laut Polizei ein Lastwagen und zwei Autos. Eine Person wurde leicht verletzt. An der Unfallstelle lief Kraftstoff aus. Wie lange die Sperrung anhält, ist unklar.