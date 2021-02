Der Wintereinbruch hat Hessen weiter fest im Griff und sorgt vor allem im Norden und Osten für chaotische Straßenbedingungen. Busse und Bahnen stehen still. Die A7 ist derzeit voll gesperrt, Räumfahrzeuge kommen kaum durch.

Tag zwei des Wintereinbruchs in Hessen - im Norden und Osten des Landes kamen über Nacht teilweise bis zu 50 Zentimeter Neuschnee herunter. Vor allem im Straßenverkehr herrschen noch immer chaotische Zustände. Die Polizei ruft dazu auf, in den betroffenen Regionen zuhause zu bleiben und unnötige Fahrten zu vermeiden.

Etliche Lastwagen blieben auf Autobahnen stecken, es bildeten sich kilometerlange Staus. Besonders hart traf es die A4 und die A7, hier sogar auf einer Strecke von 40 Kilometern. "Die Lage ist katastrophal", sagte ein Sprecher der Polizei in Fulda am Montagmorgen.

Auf vielen Abschnitten würden die Lastwagen und Autos seit mehreren Stunden im Stau stehen, und es gehe nicht vorwärts oder rückwärts. Alles rund um das Kirchheimer Dreieck sei dicht, so der Sprecher. Lastwagenfahrer sollten die Autobahnen nicht mehr befahren. Es sei noch nicht abzusehen, wann die Fahrbahnen wieder frei seien.

Aktuell ist die A7 bei Melsungen (Schwalm-Eder) wegen schneebedeckter Fahrbahn vollgesperrt. Der Verkehr in Richtung Fulda staut sich ab Kassel. Auch in der Gegenrichtung ist kaum ein Durchkommen möglich. Die Winterdienste seien im Dauereinsatz. Die Polizei appelliert, eine Gasse für die Fahrzeuge freizuhalten.

Pkw gerät frontal unter Sattelzug

Glück im Unglück hatten zwei Autoinsassen bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Knüllwald (Schwalm-Eder). Der 28 Jahre alte Fahrer soll nach ersten Ermittlungen der Polizei zu schnell und frontal unter einen am Stauende stehenden Sattelauflieger gefahren sein. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und seine 29 Jahre alte Beifahrerin eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit. Die beiden kamen mit lediglich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Nahverkehr teilweise eingestellt

Auch im öffentlichen Nahverkehr kommt es zu Beeinträchtigungen. Wegen des starken Schneefalls sowie vereister Straßen stellte Marburg den Busverkehr komplett ein. Auch in Kassel blieben die Busse und Straßenbahnen laut Stadtwerke in den Depots. Bis wann die Einschränkungen andauern, ist noch unklar.

Mit Verspätungen und Ausfällen im ÖPNV muss laut RMV in den Landkreisen Fulda und Gießen sowie im Hochtaunuskreis und Vogelsbergkreis gerechnet werden. Auch in Darmstadt und rund um Frankfurt kann es zu Verspätungen kommen.

Schulen in mehreren Kreisen bleiben geschlossen

Der coronabedingt ohnehin eingeschränkte Schulbetrieb wurde wegen des Wintereinbruchs teilweise komplett ausgesetzt: In den Kreisen Werra-Meißner, Hersfeld-Rotenburg, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg findet kein Präsenzunterricht statt. Auch in Fulda müssen Schüler, die sonst am Präsenzunterricht teilnehmen, nicht in die Schule. Nach Angaben eines Sprechers des Schulamtes wird dort auf Distanzunterricht umgestellt. Eine Betreuung in den Schulen sei zudem sichergestellt. Auch in den anderen betroffenen Kreisen soll eine Notbetreuung sichergestellt sein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnte für Montag weiter vor glatten Straßen. Im Nordosten drohten teils unwetterartige Schneefälle, die erst gegen Mittag nachließen, teilten die Meteorologen mit. Es seien bis 20 Zentimeter Neuschnee sowie Schneeverwehungen möglich.

