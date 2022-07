Eine 43-jährige Busfahrerin hat beim Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Traktor mit Heuwender in Aarbergen (Rheingau-Taunus) einen Schock erlitten.

Dessen 22-jährige Fahrer schätzte die Ausmaße seines Gespanns falsch ein, als er am Mittwoch in Richtung des Ortsteils Michelbach fuhr, so die Polizei am Donnerstag. Der Heuwender schlug die Front- und eine Seitenscheibe des entgegenkommenden Linienbusses ein.