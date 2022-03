Die Freitagspartys hunderter meist junger Menschen im Frankfurter Nordend sollen Konkurrenz bekommen. Die Stadt will ab April eine Gegenveranstaltung in der Innenstadt etablieren. Für die Außengastronomie gibt es weiterhin Lockerungen.

Der Frühling kommt, es wird wärmer, die Sonne geht später unter: Am Friedberger Platz im Frankfurter Nordend dürften schon bald wieder freitags rund um den Wochenmarkt hunderte überwiegend junge Menschen den Beginn des Wochenendes feiern.

Um die Anwohnenden vor Lärm, Müll und Wildpinklern zu schützen, hatte es in den vergangenen Jahren mehr Kontrollen durch die Stadtpolizei gegeben. Sie sorgte zuletzt auch dafür, dass der Platz gegen 22 Uhr geräumt wird.

Die Konflikte zwischen Nachbarschaft und Feiernden wurden so zwar weniger, ganz verschwanden sie allerdings nicht. Nun setzt die Stadt auf eine weitere Stufe der Entspannung, indem sie eine alternative Location anbietet: die Frankfurter Hauptwache.

Feiernde und Stadtpolizei am Friedberger Markt. Bild © picture-alliance/dpa

Foodtrucks und Weinstand am Momem

Dort solle ab Anfang April freitags ein neuer Ort für Begegnungen geschaffen werden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Geplant sei ein abendliches Angebot im Bereich des Museum of Modern Electronic Music (Momem) mit Foodtrucks und Weinstand. Das Museum für Technomusik und Clubkultur soll am 6. April eröffnen.

Wenn sich die Menschen von mehr Plätzen angezogen fühlten und damit besser in der Stadt verteilten, könne dies eine Verbesserung für die bisher insbesondere von Lärm und Müll geplagte Nachbarschaft rund um Friedberger Platz und Luisenplatz bringen, hofft man im Ordnungsdezernat.

Die Momem-Baustelle vor einem Jahr an der Hauptwache. Bild © picture-alliance/dpa

Die Idee entstand nach Angaben von Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) an einem Runden Tisch mit mehr als 40 Teilnehmenden zum Thema "Nächtliches Leben im Freien in Frankfurt - hier speziell im Nordend". Das Ziel sei, das Nordend als Wohngegend freitagabends von Feiernden zu entlasten.

Wie das Angebot an der Hauptwache angenommen wird, bleibt abzuwarten. Das Momem liegt an den Treppen, die hinunter in die B-Ebene führen. Der große Treppenaufgang wird von manchen Frankfurtern nur "das Loch" genannt. Eine Umgestaltung des inzwischen autofreien Areals wird in der Stadt seit längerer Zeit diskutiert.

Außengastronomie darf weiter öffentliche Flächen nutzen

Ebenfalls am Donnerstag kündigte die Stadt an, dass sie weiterhin größere Flächen für die Außengastronomie erlauben werde. "Die Corona-Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Dem wollen wir Rechnung tragen", sagte der Dezernent für Mobilität und Gesundheit, Stefan Majer (Grüne).

Wer im Besitz einer Sondernutzungserlaubnis für eine Außengastronomie sei, könne auch öffentliche Verkehrsflächen weiterhin "großzügig nutzen", solange straßenrechtliche Belange nicht berührt würden, hieß es in einer Mitteilung. Geh- und Radwege müssten frei bleiben, die Flächen "mit Augenmaß" genutzt werden.