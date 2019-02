Bald wieder möglich: Ein Kaffee in der Sonne.

Bald wieder möglich: Ein Kaffee in der Sonne. Bild © Imago

Für eine ausgedehnte Radtour ist es zwar noch zu früh, ein Cappuccino im Straßencafé sollte aber schon drin sein: Die neue Woche bringt mildere Luft und Sonnenschein nach Hessen. Aber nicht überall wird’s schön.

Liebe Hessen, es wird Zeit, die Sonnenbrille zu entstauben und die Winterjacke gegen einen wohltemperierten Zwiebel-Look auszutauschen. Es wird wärmer! "In der neuen Woche ist kein Winter in Sicht", verkündet hr-Meteorologe Mark Eisenmann die frohe Botschaft für all jene, die auf dauergraue Zitterpartien keine Lust mehr haben.

Spätestens ab Mittwoch machen sich die ersten Frühlingsgefühle des Jahres breit. Im Rhein-Main-Gebiet werden dann bei freundlichem Wetter bis zu 8 Grad erwartet. Bis zum Ende der Woche könnte gar die 10-Grad-Marke in Angriff genommen werden.

Schon am Montag gibt es Lichtblicke

"Die Sonne scheint nicht ungetrübt, aber sie wird scheinen", sagt Wetterexperte Eisenmann. Schon am Montag sind abseits von Nebel und Hochnebel einige Lichtblicke drin. Bei 0 bis 4 Grad ist es aber noch ordentlich frisch. Am Dienstag gibt es neben Sonnenschein ein paar dichtere Wolken, es bleibt bei 2 bis 6 Grad meist trocken. In den Nächten muss allerdings noch verbreitet mit Frost gerechnet werden.

Der Mittwoch bringt dann vor allem in den Süden Hessens die ersehnten Auflockerungen und steigenden Temperaturen. Im Straßencafé lassen sich die Sonnenstrahlen durchaus bei einem Heißgetränk genießen. Der Norden muss dagegen bei 3 Grad und starker Bewölkung noch frösteln. Das könnte sich zum Wochenende hin auch dort ändern.

Pollenflug setzt ein

Nicht eitel Sonnenschein bedeutet der Wetterumschwung indes für Allergiker. Mit dem Temperaturanstieg sind auch die Pollen auf dem Vormarsch. Die Hasel-Belastung nimmt im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen zu.

"Das ist nichts Besonderes zu dieser Jahreszeit", meint hr-Experte Eisenmann, der übrigens davor warnt, die dicken Sachen schon ganz einzumisten: "Bis Anfang März muss mit Winter gerechnet werden." Jetzt dürfen wir aber erstmal die Frühlingsvorboten genießen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 3.2.2019, 19:58 Uhr