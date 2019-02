Abschiebehäftling flieht in Wiesbaden nach Klinikaufenthalt

In Wiesbaden sucht die Polizei nach einem jungen Mann aus Algerien. Er war aus dem Abschiebegewahrsam in eine Klinik gekommen - und dann den Polizisten weggelaufen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung hatte die Wiesbadener Polizei am Freitagvormittag noch keine Spur von einem 21 Jahre alten Mann. Der Algerier war nach Angaben eines Polizeisprechers am Abend zuvor dem Gewahrsam mit der anschließend geplanten Abschiebung in sein Heimatland entkommen, indem er einen Klinikbesuch zur Flucht nutzte.

Demnach war er nachmittags aufgrund eines Abschiebehaftbefehls im Gewahrsam des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden untergebracht worden. Abends klagte der Mann über gesundheitliche Beschwerden und kam in die Helios Klinik.

Polizei: Beschwerden waren vorgetäuscht

Da Ärzte nichts feststellen konnten, sollte der Mann zurück in den Gewahrsam gebracht werden. Doch der mit Handschellen gefesselte 21-Jährige lief seinen Bewachern auf dem Weg zum Streifenwagen davon. Die Polizei vermutet nun: Die Beschwerden waren nur vorgetäuscht.

Auf der zunächst vergeblichen Suche nach dem Mann setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand sei der 21-Jährige in einem Fall wegen eines Eigentumsdeliktes polizeilich in Erscheinung getreten.

