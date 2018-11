Die Polizei hat die Abschiebung einer vierköpfigen Familie aus einer Flüchtlingsunterkunft in Rimbach abgebrochen. Die 26 Jahre alte Mutter hatte die Beamten mit einem Messer bedroht.

Draußen war es noch dunkel, als eine Polizeistreife am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr in eine Flüchtlingsunterkunft in Rimbach (Bergstraße) kam. Eine vierköpfige Familie aus Armenien sollte von dort abgeholt und in die Slowakei abgeschoben werden. Doch das Vorhaben scheiterte.

Die 26 Jahre alte Mutter bedrohte die Beamten beim Eintreffen mit einem Küchenmesser, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein. Die Frau zog sich daraufhin mit ihren beiden sechs und acht Jahre alten Kindern, die Zeugen des Vorfalls wurden, in ein Zimmer zurück. Der 34 Jahre alte Vater sei bei dem Zwischenfall ebenfalls anwesend gewesen, habe sich aber neutral verhalten.

Neuer Abschiebetermin offen

Die 26-Jährige konnte in Gesprächen schließlich beruhigt und dazu bewegt werden, das Messer wegzulegen. Anschließend wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Hilfskräfte kümmerten sich vor Ort um die anderen Familienmitglieder. Die Polizei brach den Abschiebungsversuch schließlich ab.

Unklar ist, was mit der Familie nun passiert. Wann die Rücküberstellung erneut ansteht, werde vom zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt angekündigt, so die Polizeisprecherin. Eine Stellungnahme vom RP zu dem Vorfall liegt bislang nicht vor.