Abschied von Minusgraden: Am Wochenende lockt frühlingshaftes Wetter

Noch eine Nacht mit Bibbertemperaturen, dann geht es wieder bergauf: Bis zu 15 Grad sollen am Freitag in Hessen möglich sein. Auch die Aussichten aufs Wochenende stimmen positiv.

Veröffentlicht am 18.02.25 um 10:07 Uhr

Bevor es bergauf geht, geht es erst einmal bergab: Das trifft aktuell zumindest auf die Temperaturen in Hessen zu. Mit bis zu minus 11 Grad in Fulda und Sontra (Werra-Meißner) in der Nacht zum Dienstag haben die Hessen die bislang kälteste Nacht des Jahres hinter sich gebracht, glaubt hr-Meteorologe Ingo Bertram.

Ähnlich frostig mit ebenfalls bis zu minus 11 Grad vor allem in Nord- und Osthessen kommt die Nacht zum Mittwoch daher. Dann aber ist erst einmal Schluss mit dem großen Bibbern, sagt der hr-Meteorologe: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Temperaturen im März nicht noch einmal unterboten werden."

Am Freitag warm, aber eher schmuddelig

Ab Mittwoch erreichen die Höchstwerte tagsüber bis zu 5 Grad, am Donnerstag bis zu 9 und am Freitag sogar bis zu 15 Grad. Die frühlingshafte Stimmung wird am Freitag jedoch von wolkigem Himmel und vereinzelten Regenfällen getrübt.

Dafür stimmen die weiteren Aussichten fürs Wochenende positiv: Es sieht nach jetzigem Stand recht mild aus, auch am Samstag und Sonntag sind Temperaturen von bis zu 15 Grad möglich, sagt der hr-Meteorologe. Grund sei die deutlich wärmere Luft, die über den Atlantik nach Hessen strömt. "Und falls es am Wochenende regnen sollte, dann nur wenig."

Außergewöhnlich seien die milden Temperaturen für Februar nicht, betont Bertram. "Aber durch die vorherige Kälte wird der Wetterumschwung schon auffallen."