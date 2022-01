Auf der A7 haben sich am Sonntagvormittag zwei Menschen über der gesperrten Autobahn abgeseilt. Sie demonstrierten gemeinsam mit weiteren Teilnehmern für eine Verkehrswende.

Am Sonntagvormittag haben Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen mit einer Abseilaktion auf der A7 in Künzell (Fulda) für eine Verkehrswende demonstriert. Wie die Polizei meldete, hatten sich zwei Demonstranten von einer gesperrten Autobahnbrücke abgeseilt. Rund weitere 60 Personen nahmen an der begleitenden Fahrrad-Demo teil. Für die genehmigte Aktion war die A7 zwischen Fulda Nord und dem Fuldaer Dreieck für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Eine weitere Abseilaktion von einer Autobahnbrücke auf der A485 in Gießen war im Vorfeld aus Statikgründen abgesagt worden. Stattdessen fand laut Polizei eine Demo mit rund 25 Teilnehmern statt. Eine dritte für Sonntag geplante Aktion bei Gudensberg (Schwalm-Eder) war wohl von den Aktivisten und Aktivistinnen selbst abgesagt worden, wie die HNA berichtete.