Mehr als 30 Millionen Euro – das ist der Lottogewinn, über den sich ein Mann aus Mittelhessen freuen kann. Er hat den Eurojackpot geknackt. Lotto Hessen rät: erst einmal tief durchatmen!

Ein Mann aus Mittelhessen hat bei der Ziehung der europäischen Lotterie am Freitagabend als einziger Tipper in den 19 teilnehmenden Nationen auf die sieben richtigen Zahlen gesetzt. Der Unbekannte hat damit den Eurojackpot geknackt und rund 30,5 Millionen Euro gewonnen. Das teilte Lotto Hessen am Samstag mit.

Es handele sich um den achthöchsten bisher in Hessen erzielten Gewinn sowie um den ersten hessischen Millionengewinn des Jahres. Lotto Hessen riet dem Mann, erst einmal tief durchzuatmen sowie einen kühlen Kopf und Stillschweigen zu bewahren. "Von jetzt auf gleich über Millionen zu verfügen, das ist keine alltägliche Situation", sagte ein Lotto-Sprecher.

Acht Euro Einsatz - Jackpot!

Die Gewinnzahlen lauteten 2, 11, 17, 23, 49 sowie 4 und 12 als Eurozahlen. Der erfolgreiche Tipper erhält nun auf den Cent genau 30.529.950,70 Euro. Er habe den Eurojackpot-Schein am Freitag unter Einsatz seiner Kundenkarte gespielt und für vier Tippfelder acht Euro ausgegeben, teilte Lotto Hessen mit.

Das Geld fließe automatisch auf sein hinterlegtes Bankkonto. "Vielleicht hat er seinen Volltreffer schon selbst bemerkt, noch hatten wir aber keinen Kontakt", sagte der Sprecher. In der Lotto-Zentrale in Wiesbaden könne er eine Gewinnberatung erhalten.

Der höchste je in Hessen erzielte Lottogewinn gelang einem Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet im Mai 2021 mit 90 Millionen Euro aus dem Eurojackpot.

Weitere Informationen Suchtgefahr beim Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen zur Suchtgefahr und zum Jugendschutz gibt es bei Lotto Hessen . Dort gibt es auch einen Selbsttest : "Prüfen Sie, ob Sie durch Ihr Spielverhalten möglicherweise gefährdet sind", schreibt Lotto Hessen. Ende der weiteren Informationen

