Acht getötete Schafe in Kassel entdeckt

Hals durchgeschnitten Acht getötete Schafe in Kassel entdeckt

Auf einer Weide im Stadtteil Wolfsanger sind acht Schafe tot aufgefunden worden.

Den Tieren sei der Hals durchgeschnitten worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein Passant habe die Schafe am Nachmittag auf einer Wiese nahe der Fulda in Kassel-Wolfsanger gefunden. Ein Tierarzt wurde mit der Untersuchung beauftragt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Tierquälerei auf.