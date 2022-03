Acht Kunden durch Reizgas in Einkaufszentrum verletzt

Acht Menschen sind am Dienstag im Einkaufszentrum Taunus-Carré durch Reizgas verletzt worden.

Zuvor wurden junge Ladendiebe in einem Drogeriemarkt in dem Einkaufszentrum in Friedrichsdorf (Hochtaunus) beim Klauen erwischt. Daraufhin versprühte einer der Täter Reizgas, wie die Polizei mitteilte. Dieses verteilte sich offenbar über die Lüftungsanlage im ganzen Markt.

Es waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Das Gebäude wurde evakuiert. Zwei der Diebe wurden vorübergehend festgenommen.