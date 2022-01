In einem Hochhaus im Frankfurter Stadtteil Niederursel ist am Mittwochabend ein dort abgestellter Einkaufswagen in Brand geraten.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, konnten Bewohner das Feuer löschen. Acht Menschen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.