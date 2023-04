In Hanau sind bei der Vollbremsung eines Linienbusses acht Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der Busfahrer mit einer Vollbremsung auf einen 35 Jahre alten Mann reagieren müssen, der dem Bus mit seinem Wagen die Vorfahrt genommen hatte. Zwar habe der Busfahrer einen Zusammenstoß verhindern können, durch das Bremsmanöver seien jedoch sieben Frauen und ein Mann im Alter von 19 bis 68 Jahren verletzt worden. Einige davon schwer. Nachdem er den Bus am Montag ausgebremst hatte, sei der 35 Jahre alte Fahrer davon gefahren, «kam aber kurz darauf wieder», heißt es. Trotz seiner Rückkehr wird gegen ihn nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.