Acht Menschen sind am Dienstag im Einkaufszentrum Taunus-Carré durch Reizgas verletzt worden.

Zuvor wurden Ladendiebe in einem Drogeriemarkt in dem Einkaufszentrum in Friedrichsdorf (Hochtaunus) beim Klauen erwischt. Daraufhin sprühte einer der Täter eine Angestellte mit Reizgas an, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Kunden kamen mit der Pfefferspray-Wolke in Berührung. Sie erlitten Augen- und Lungenreizungen - vier von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

Es waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Das Gebäude wurde evakuiert. Zwei der Diebe wurden vorübergehend festgenommen.