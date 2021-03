In einem Mehrfamilienhaus in Kaufungen (Kassel) haben acht Menschen, darunter zwei Kleinkinder, schwere Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten.

Ein 29-Jähriger kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ursache war vermutlich ein Defekt an der Heizungsanlage. Drei Wohnungen waren betroffen.