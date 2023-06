Mehrfamilienhaus in Rüsselsheim in Flammen

Kurzmeldung Mehrfamilienhaus in Rüsselsheim in Flammen

Ein Mehrfamilienhaus ist am Samstagabend in Rüsselsheim (Groß-Gerau) in Brand geraten.

Die Feuerwehr musste insgesamt acht Personen in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefährliche Verletzungen seien nicht entstanden.

Die Brandursache ist noch unklar. Bis auf zwei Wohnungen seien alle anderen Wohnungen bewohnbar.