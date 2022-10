Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B456 bei Grävenwiesbach (Hochtaunus) sind am Sonntag acht Menschen schwer verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser.

Laut Polizei war der 60 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen eines 43-Jährigen kollidiert. In beiden Fahrzeugen saßen insgesamt zehn Personen. Die Bundesstraße war rund vier Stunden voll gesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Ein Gutachter soll den Unfallhergang und die Ursache klären. Den Schaden gab die Polizei mit 50.000 Euro an.