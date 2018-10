Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dillenburg hat es gebrannt.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dillenburg hat es gebrannt. Bild © J.R.

Acht Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Dillenburg

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Dillenburg sind acht Menschen leicht verletzt worden - darunter ein Feuerwehrmann. Er brach durch das Dach eines Carports und stürzte zwei Meter tief.

Das Feuer brach aus noch unbekannten Gründen am frühen Sonntagmorgen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ortsmitte von Dillenburg aus. Sieben Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Löscharbeiten brach ein Feuerwehrmann durch das Dach eines Carports und stürzte zwei Meter tief. Er wurde dabei leicht verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der Keller vollgerümpelt gewesen. Das habe die Löscharbeiten erschwert.

Mindestens 200.000 Euro Schaden

Das Haus sei unbewohnbar und bis zum Beginn der Ermittlungen zur Brandursache und der Überprüfung der Statik am Montag versiegelt, sagte der Sprecher. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 200.000 Euro.

Sendung: 7.10.2018, 7.00 Uhr, hr-iNFO