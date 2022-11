Achteinhalb Jahre Haft nach Tötungsversuch in Lichtschacht - Revision

Ein in Frankfurt wegen Vergewaltigung und versuchten Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft verurteilter Mann hat gegen das Urteil Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Das bestätigte das Landgericht am Frei- tag. Der 44-Jährige hatte das Urteil der Schwurgerichtskammer bereits nach dessen Verkündung in der vergangenen Woche als "Unrechtsurteil" bezeichnet. Laut Urteil hatte er das 53 Jahre alte Opfer zufällig kennengelernt und in einem Lichtschacht im Frankfurter Bankenviertel Geschlechtsverkehr erzwungen. Danach versuchte er, die Frau zu töten.