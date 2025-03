Achtjährige bei Verkehrsunfall in Reiskirchen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Reiskirchen (Gießen) ist am Dienstag ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 04.03.25 um 23:34 Uhr

Das Kind stieg an einer Bushaltestelle aus einem Bus aus und überquerte anschließend direkt hinter dem Bus die Fahrbahn. Hier wurde es von dem Wagen eines 33-Jährigen erfasst, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Bus fuhr, wie die Polizei mitteilte. Das schwer verletzte Kind kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.