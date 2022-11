Ein acht Jahre alter Junge ist in Fulda beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Schüler am Freitagmittag das von rechts kommende Fahrzeug übersehen. Durch den Zusammenprall sei er über die Fahrbahn der zweispurigen Straße geschleudert worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Freund, der den Achtjährigen begleitete, wurde nicht verletzt.