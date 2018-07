Achtjähriges Mädchen stürzt aus Fenster fünf Meter in die Tiefe

Ein acht Jahre altes Kind ist in Frankfurt beim Spielen aus einem Fenster im zweiten Stock fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Das Mädchen hat nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag mit seiner jüngeren Schwester gespielt, als es gegen 17 Uhr aus einem Fenster im zweiten Stock eines Wohnhauses im Frankfurter Stadtteil Westend stürzte. Das acht Jahre alte Kind fiel fünf Meter in die Tiefe und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Es kam in die Uniklinik und wurde operiert.

Warum das Mädchen beim Spielen aus dem offenen Fenster stürzte, sei noch unklar, so die Beamten. Ein angebrachtes Fliegengitter habe nicht standhalten können. "Wir gehen von einem Unfall aus", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Die Eltern hätten sich zu dem Zeitpunkt in einem anderen Raum aufgehalten und den Unfall zunächst nicht mitbekommen.

