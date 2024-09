Spezialkräfte der Polizei haben in einer Garage in Romrod zwei vermutlich von Kraftstoff durchnässte Männer aufgegriffen. Wegen einer mutmaßlichen Bedrohungslage war das SEK auf das Grundstück vorgerückt. Noch gibt es viele Fragezeichen.

Spezialkräfte der Polizei haben in einer Garage in Romrod (Vogelsberg) am frühen Donnerstagmorgen zwei vermutlich von Diesel oder Benzin durchnässte Männer gefunden. In der Garage befand sich ein weiterer Mann: Der 34-Jährige ließ sich nach Angaben der Polizei widerstandslos festnehmen. Er sollte im Laufe des Tages vernommen werden. Es war das Ende eines achtstündigen Einsatzes.

Zeuge berichtet von Bedrohungslage

Ein Unbeteiligter hatte am Mittwochabend die Polizei wegen einer möglichen Bedrohungslage zu dem Anwesen mit Haus und Garage gerufen. Dort rochen die Einsatzkräfte Treibstoff.

Weil unklar war, ob Menschen auf dem Anwesen oder in der näheren Umgebung gefährdet waren, wurden auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der hessischen Polizei sowie Feuerwehr- und Rettungskräfte hinzu gerufen.

Zwei durchnässte Männer in einer Garage - Benzin?

Die Einsatzkräfte versuchten nach eigenen Angaben mehrfach und stundenlang, mit den Personen Kontakt aufzunehmen, allerdings ohne Erfolg. Weil niemand aus der Garage rauskam, betraten die Spezialkräfte schließlich das Anwesen und trafen in der Garage die drei Männer.

Zwei von ihnen waren durchnässt. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige wurde widerstandslos und unverletzt festgenommen. Was die Männer in der Garage machten und was es mit dem Kraftstoff-Geruch auf sich hat, ist bislang nicht bekannt.