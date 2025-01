Im Straßenverkehr ist am Freitagmorgen besondere Vorsicht geboten: Fast überall in Hessen ist mit starker Glätte zu rechnen - und die ist nicht zu unterschätzen.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 11:34 Uhr

Wer am frühen Freitagmorgen unterwegs ist, sollte vorsichtig sein: "Aufgepasst - es gibt am Freitagmorgen häufig überfrierende Nässe", warnt hr-Meteorologe Martin Gudd. In ganz Hessen sei mit rutschigen Straßen zu rechnen.

Autofahrer, die dann im morgendlichen Berufsverkehr fahren wollen, sollten fürs Autofreikratzen sowie für vorsichtiges Fahren einige Minuten extra einplanen, so der hr-Meteorologe.

Auf den Regen folgt die Glätte

Denn in der Nacht zum Freitag fällt bei bedecktem Himmel zunächst recht verbreitet Regen, im höheren Bergland Schnee. "Ab Mitternacht zieht der Regen ab und es klart auf - dann verschwindet die Wärme im Nirvana und durch kalte Luft vom Nordwesten geht die Temperatur sofort zurück auf um die null Grad", erläutert Gudd.

Da viele Straßen und Wege dann noch nass seien, bedeute das bei Tiefstwerten von bis zu -2 Grad häufig überfrierende Nässe, gerade im Berufsverkehr. "Das ist nicht zu unterschätzen", betont der hr-Meteorologe. Das gelte für ganz Hessen. Doppelt aufpassen sollten Verkehrsteilnehmer auf ländlichen Nebenstraßen und im Bereich des Mittelgebirges.

Ab Samstagnacht deutlich entspannter

In der Nacht zum Samstag soll es dann deutlich entspannter werden. Zwar werde es mit Tiefstwerten zwischen 0 bis -4 Grad kälter als in der Nacht zuvor, wie Meteorologe Gudd erläutert. "Wir haben überall Minus, es wird einfach nur kalt. Aber das 'Gute' ist, dass es trocken sein wird und nur an wenigen Stellen glatt."

Die Nacht zum Sonntag verlaufe voraussichtlich ähnlich wie die Nacht zuvor mit Tiefstwerten von 0 bis -4 Grad. Größtenteils soll es trocken bleiben, das heißt, es wird nur punktuell glatt. Hier und da könne es etwas Eisnebel geben, oder so genannte Reifglätte durch kleine Eiskristalle auf den Straßen. "Hier muss man bei den üblichen Verdächtigen aufpassen", so hr-Meteorologe Gudd. Das seien typischerweise die Gebirgsbereiche sowie die Wald- und Nebenstraßen.