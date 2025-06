ADAC sieht Handlungsbedarf bei Park-and-Ride-Plätzen in Frankfurt

Kein freier Platz verfügbar, keine Barrierefreiheit, zu eng: Der ADAC hat bei einer Begutachtung von Park-and-Ride- Plätzen rund um die Pendler-Stadt Frankfurt Handlungsbedarf festgestellt.

Zwischen März und Mai wurden 20 Parkplätze an Bahnhöfen und Haltestellen betrachtet. Die Auslastung sei teils sehr hoch gewesen. "An 7 der 20 Bahnhöfe waren zum Erhebungszeitpunkt keine Parkplätze mehr frei", so der ADAC. An sieben weiteren Stationen seien die Stellplätze zu mehr als 90 Prozent belegt gewesen. Höchstparkdauern und Kontrollen könnten laut ADAC Abhilfe schaffen.