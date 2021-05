Da sich auf dem Skatepark Dieburg trotz Corona größere Gruppen trafen, kippte die Stadt kurzerhand eine Lkw-Ladung Rollsplitt auf den Boden. Nun sind Skaterinnen und Skater mit Schaufeln angerückt.

Tagelang war der Skatepark in Dieburg mit Rollsplitt bedeckt, jetzt ist er wieder frei: Eltern und Jugendliche haben den Kies am Donnerstag in Eigenregie weggeschaufelt - unter Aufsicht der Polizei. Zu der Räumung aufgerufen hatte offenbar ein Mann aus der Querdenker-Szene. Die Polizei bestätigte entsprechende Informationen von FFH .

Die Stadt hatte auf dem Platz eine Lkw-Ladung Kies abgeladen, weil sich dort trotz der geltenden Corona-Kontaktbeschränkungen wiederholt größere Gruppen zum Skaten verabredet hatten, wie Bürgermeister Frank Haus (parteilos) dem hr sagte. Abstände seien nicht eingehalten worden, Masken nicht getragen.

Andere Maßnahmen halfen nicht

"Wir haben zunächst mit Flatterband abgesperrt, dann haben wir Baustellenbaken aufgestellt. Die sind ignoriert und umgeworfen worden." Auch regelmäßige Polizeikontrollen hätten die Skater kaum beeindruckt, sagte Haus. Kosten seien für die Aktion nicht entstanden. Der Rollsplitt sei bereits für Pflasterarbeiten eingekauft worden.

Die örtliche SPD äußerte trotzdem Kritik. "Ich hätte mir gewünscht, dass er (der Bürgermeister, Anm. d. Red.) die Kinder- und Jugendförderung hier mal vorbeischickt oder das Ordnungsamt, um für Verständnis für die Corona-Regeln zu werben", sagte Matti Merker, Sprecher der SPD Darmstadt-Dieburg. "Hier gleich mit Schotter um sich zu werfen, ist zu viel. Dafür habe ich kein Verständnis."

Protestaktion vor dem Rathaus

Auch die Jugendlichen selbst fühlten sich offenbar ungerecht behandelt. Am vergangenen Wochenende habe es eine "kreative Protestaktion" vor dem Rathaus gegeben, sagte Bürgermeister Haus. Dort seien Rollsplitt-Häufchen aufgetürmt worden, beschriftet mit Orten, die ebenfalls zu sperren seien - etwa Spielplätze oder Parks.

Dazu wird es nun aber nicht mehr kommen. Da die Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg seit einer Woche unter 100 liegt und somit die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, hätte die Stadt den Rollsplitt am Montag sowieso weggeräumt.

