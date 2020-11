Die Nummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Hessen ist so gefragt wie seit dem Frühjahr nicht mehr.

In der vergangenen Woche wurde der höchste Stand an eingegangenen Anrufen seit sieben Monaten registriert, wie die Kassenärztliche Vereinigung am Mittwoch mitteilte.

Bei dem Großteil der insgesamt 41.000 Anrufe sei es um den Bereitschaftsdienst oder um Corona gegangen, teilte die KV mit und warnte vor einer Überlastung: Zwar liege die Erreichbarkeit bei 85 Prozent, doch die Zahl der Anrufe steige.