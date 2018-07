Einsatz der Feuerwehr in Frankfurt-Rödelheim

Einsatz der Feuerwehr in Frankfurt-Rödelheim Bild © @KaiFrmFrankfurt (twitter.com)

In einem Ärztehaus in Frankfurt ist eine chemische Reinigungsflüssigkeit ausgelaufen, die bei zehn Menschen zu Atemwegsreizungen geführt hat. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude.

Ausgelaufene chemische Reinigungsflüssigkeit hat in einem Ärztehaus im Frankfurter Stadtteil Rödelheim für einen Großeinsatz gesorgt. Die Flüssigkeit sei am Montagnachmittag in einem Aufzug ausgelaufen, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Der Notruf ging gegen 16.30 Uhr ein.

Zehn Menschen mussten wegen Atemwegsreizungen vor Ort behandelt werden. Sie wurden laut Feuerwehr vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Wie genau die Flüssigkeit ausgetreten ist, war zunächst unklar.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Die Einsatzmassnahmen werden derzeit abgeschlossen. Es befanden sich vierzig Personen im Gebäude, von den zehn über Atemwegsreizungen klagten. Die Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Bereich um das Haus wurde abgesperrt. In dem Gebäude mussten etwa 45 Menschen zunächst wegen der unklaren Lage sicherheitshalber ausharren. Später wurden sie von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Die Einsatzkräfte belüfteten das Haus und nahmen den Gefahrstoff auf, wie die Feuerwehr twitterte.

Durch die Evakuierung des Hauses entstanden erhebliche Verkehrsprobleme, unter anderem mussten zwei Buslinien umgeleitet werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 70 Kräften und fast 30 Fahrzeugen im Einsatz.

