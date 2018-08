Feuerwehrmänner in Schutzanzügen stehen in einem Saal der Orangerie.

Feuerwehrmänner in Schutzanzügen stehen in einem Saal der Orangerie. Bild © picture-alliance/dpa

Die AfD um Bundeschef Alexander Gauland kann trotz Buttersäure-Attacke wohl wie geplant in der Darmstädter Orangerie auftreten. Der Protest gegen die Wahlkampf-Veranstaltung hat derweil einen weiteren prominenten Unterstützer gefunden.

Trotz mehrerer Zwischenfälle kann eine für Mittwochabend in Darmstadt geplante AfD-Wahlkampfveranstaltung offenbar wie geplant stattfinden. Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, ihr lägen keine anderen Erkenntnisse vor. Bei der AfD war niemand zu erreichen, auf ihrer Facebook-Seite schrieb die Partei aber: "Die Veranstaltung wird stattfinden!"

Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag vermutlich ein Fenster des Saals der Orangerie, in der die Veranstaltung stattfinden soll, eingeworfen und dort Buttersäure verschüttet. Der Saal wurde nach der Reinigung in der Nacht zum Mittwoch weiter gelüftet. Auch Kreideschmierereien am Einfahrtstor und im Garten der Orangerie stellte die Polizei fest.

Banner und Farbschmierereien

Schon am Montag seien Farbschmierereien an der Mauer des jüdischen Friedhofs sowie ein entrolltes Banner an einer Brücke der Bundesstraße 26 entdeckt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei stehen diese ebenfalls mit der Veranstaltung im Zusammenhang. Einzelheiten zum Inhalt teilte sie nicht mit. Nach einem Bericht des Darmstädter Echos stand auf der Friedhofsmauer: "Keine AfD, Orangerie 22.8".

AfD kritisiert OB Partsch

Der AfD-Landesverband verurteilte die Aktionen und verwies auf seine "demokratischen Rechte". Zu der Wahlkampfveranstaltung wird unter anderem der Bundesvorsitzende Alexander Gauland erwartet.

Kritiker der Partei haben mehrere Gegenkundgebungen und ein "Fest der Vielfalt" angekündigt. Die Polizei rechnet dort mit bis zu 2.000 Teilnehmern. Ärger gibt es, weil dabei unter anderem Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) eine Rede halten will. Die AfD-Fraktion schrieb in einem Brief an den OB, dass er als "über den Parteien stehender Oberbürgermeister" zur Neutralität verpflichtet sei.

Ein Pressesprecher der Stadt sagte, der Wunsch nach dem Fest sei aus der Bürgerschaft entstanden. "Und wenn der Oberbürgermeister zu einem solchen Fest eingeladen wird, geht er da auch hin."

Sendung: hr-iNFO, 22.08.2018, 6 Uhr