Erst gab es einen verbalen Streit, dann ein Handgemenge, am Ende zog Khan eine Waffe. Bild © picture-alliance/dpa

Der Islamkritiker Zahid Khan hat in Frankfurt Werbeflyer für die AfD verteilt. Als ein Anwohner ihn aufforderte, die Siedlung im Stadtteil Seckbach zu verlassen, kam es zum Streit. Wenig später zog Khan eine Waffe.

Im Umfeld des Wahlkampfs der AfD war es am Sonntag in Frankfurt-Seckbach zu einem aggressiven Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei dem hr bestätigte, hatte der als Islamkritiker bekannte Zahid Khan bei einem Handgemenge eine Pistole gezogen.

Khan hatte Flyer für die AfD verteilt. Dabei geriet er mit einem kurdischstämmigen Mann aus dem linken Spektrum aneinander. Laut Polizei hatten beide nach einem verbalen Schlagabtausch miteinander gekämpft, dabei soll Khan zur Pistole gegriffen haben.

Ermittlungen wegen Bedrohung und Körperverletzung

Die Tageszeitung junge Welt hatte am Dienstag von dem Angriff berichtet. Demnach hatte der Anwohner Güven O. Khan und weitere AfD-Aktivisten aufgefordert, die Siedlung zu verlassen. Khan soll seine Waffe aus der Tasche geholt, sie durchgeladen und seinem Kontrahenten an den Kopf gehalten haben.

Später dazu kommende Polizisten konfiszierten die Waffe. Gegen beide Männer wird wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit.

Khan wurde wegen islamkritischer Äußerungen bereits mehrfach attackiert. 2013 hatten ihm zwei bewaffnete Angreifer in einem Wald bei Rodgau aufgelauert. Diesen Angriff wehrte er mit mehreren Schüssen ab. Kahns 24-jährige Tochter Mary tritt bei der Landtagswahl als Kandidatin für die AfD in Frankfurt an.

Sendung: hr-iNFO, 23.10.2018, 15 Uhr