Der erste Patient mit Affenpocken in Deutschland hat sich auch in Frankfurt aufgehalten.

Das geht aus Angaben des bayrischen Gesundheitsministeriums vom Freitag hervor. Der aus Brasilien stammende 26-Jährige halte sich seit einer Woche in in der Bayrischen Landeshauptstadt München auf. Zuvor war er auch in Düsseldorf und Frankfurt. Wie lange er sich in Frankfurt aufhielt, war zunächst unklar. Gesundheitsbehörden zufolge verursacht das Virus meist nur milde Symptome, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Übertragen wird das Virus vor allem über direkten Kontakt oder Kontakt zu kontaminierten Materialien, auch eine sehr seltene Übertragung über Tröpfchen in der Luft ist auf kürzere Distanzen möglich.