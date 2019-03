Sage und schreibe zwei Jahrzehnte saß ein Pilot der South African Airways offenbar ohne die nötige Lizenz am Steuer großer Passagiermaschinen. In Frankfurt flog der Betrug auf.

Der Betrug ist nach einem Linienflug von Johannesburg nach Frankfurt im November letzten Jahres aufgeflogen: Bei der routinemäßigen Untersuchung eines Vorfalls in der Luft kam heraus, dass der Co-Pilot in einer Maschine der South African Airways (SAA) seine Pilotenlizenz gefälscht hatte. Das teilte die Fluggesellschaft mit. Der Pilot sei inzwischen nicht mehr im Dienst.

Laut Mitteilung war der Flug SA260 am 6. November 2018 über den Schweizer Alpen in Turbulenzen geraten. Die Piloten mussten ein Manöver durchführen, um den Airbus 340 wieder in eine stabile Lage zu bringen. Der Co-Pilot mit der gefälschten Lizenz habe zu der Zeit die Kontrolle über die Maschine gehabt.

Seit über 20 Jahren im Dienst

Bei dem Co-Piloten handelt es sich nach Berichten von BBC und eines südafrikanischen Portals um einen Mann, der seit 1994 für SAA arbeitete. Er war nach Angaben der Fluggesellschaft im Besitz einer Berufspilotenlizenz, die allerdings nur zum Fliegen von Maschinen berechtigt, die lediglich einen einzigen Piloten brauchen. Spätestens nach fünf Jahren im Dienst der SAA - in diesem Fall also 1999 - müssen alle Piloten laut Airline eine Lizenz für Verkehrspiloten (ATPL) vorweisen können. Und diese habe der Pilot schlichtweg gefälscht.

Airline weist Schuld von sich

South African Airways bezeichnet den Vorfall in der Mitteilung lediglich als "beunruhigend" und weist die Schuld von sich: Zuständig für das Ausstellen der Lizenzen sei die südafrikanische Zivilluftfahrtbehörde SACAA. Bislang sei es Praxis gewesen, dass der Pilot seine Lizenz dort abholt und an die Fluggesellschaft übergibt.

Als Konsequenz aus dem Vorfall im November lasse sich South African Airways die Lizenzen jetzt direkt von der Behörde schicken.

Strafanzeige gegen Ex-Piloten

SAA erklärt weiter, es habe zu keiner Zeit ein Sicherheitsrisiko bestanden. Der Mann sei immerhin im Besitz einer gültigen Berufspilotenlizenz gewesen und besitze alles nötige Wissen und Können, um ein Flugzeug zu führen. Auch alle vorgeschriebenen Sicherheitstrainings habe er erfolgreich absolviert.

Dennoch hat die Airline gegen ihren Ex-Angestellten Strafanzeige erstattet. Sie fordert nach eigenen Angaben Schadensersatz in Millionenhöhe - habe sich der Angeklagte durch das Fälschen der Lizenz einen höheren Dienstgrad und somit eine höhere Bezahlung erschlichen.

Sendung: hr-iNFO, 02.03.2019, 10 Uhr