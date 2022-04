Polizist am Flughafen verletzt

Airline verweigert Flug Polizist am Flughafen verletzt

Weil die Airline ihnen am Mittwoch wegen eines Einreiseverbots den Flug nach Kanada verweigerte, haben die Eltern einer fünfköpfigen Familie nach Angaben der Bundespolizei die Beamten am Flughafen in Frankfurt attackiert.

Ein Polizist musste wegen Biss-, Kratz- und Schlagverletzungen behandelt werden.