In Darmstadt ist es in einem Recyclingbetrieb zu einem größeren Feuer gekommen. Ein Akku geriet in Brand.

Wie die Polizei mitteilte, geriet in dem Betrieb am Donnerstagabend wohl ein Akku in der Reststofftrennung in Brand. Weil dieser gerade auf einem Förderband transportiert wurde, steckte er auch weiteren Müll an. Die Feuerwehr gab wegen des Gestanks eine Warnmeldung raus. Der entstandene Schaden liegt bei rund 100.000 Euro.