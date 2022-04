Auf einer Baustelle am Frankfurter Flughafen sind mehrere hundert Zoll- und Polizeikräfte im Einsatz, um gegen mögliche Schwarzarbeit vorzugehen. Die Razzia ist Teil einer bundesweiten Aktion.

Die Hauptzollämter in Frankfurt, Darmstadt und Gießen sind am Frankfurter Flughafen im gemeinsamen Großeinsatz. 450 Kräfte von Zoll und Polizei seien seit Dienstagmorgen auf der Baustelle am Terminal 3, teilte das Hauptzollamt Frankfurt mit. Die Razzia am Terminal sei Teil einer in ganz Deutschland und Hessen laufenden Aktion gegen illegale Schwarzarbeit auf Baustellen.

Geprüft wird, ob die Beschäftigten legal in Deutschland arbeiten, zumindest den Mindestlohn erhalten und ob Kranken- und Sozialbeiträge gezahlt werden. Stellen die Einsatzkräfte Verstöße fest, werden Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

"Mangelhafte Absicherung bei Krankheit oder im Alter"

Das Hauptzollamt Frankfurt betonte, es handele sich um "verdachtsunabhängige Schwerpunktprüfungen als Präventivmaßnahme". Zudem werde bei der Razzia nicht nur gegen Ausfälle von Sozialversicherungs- und Steuerbeiträgen vorgegangen. "Außerdem führt Schwarzarbeit zu mangelhafter Absicherung bei Krankheit oder im Alter. Auch das sollte nicht unterschätzt werden", sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts.

Der Einsatz sollte den ganzen Tag über andauern. Bislang liegen noch keine Zahlen zu den ermittelten Verstößen vor.

Die Baustelle am Terminal 3 gilt als eine der größten Baustellen Deutschlands. Bis zu 5.000 Beschäftigte arbeiten dort. Bis 2026 sollen die seit 2015 begonnenen Arbeiten abgeschlossen werden.