Gelbe Karten an E-Scootern in Hessen machen ab sofort auf die Gefahr falschgeparkter Elektroroller aufmerksam. Hinter der Aktion steht der Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen (BSBH).

Immer mehr Fahrer parkten ihre Zweiräder achtlos auf dem Gehweg, insbesondere für Menschen mit Sehbehinderung stelle dies ein großes Verletzungsrisiko dar, erklärte BSBH-Geschäftsführer Klaus Meyer der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch komme es vermehrt zu Unfällen.

Daher sollten unter dem Motto "Gelbe Karten für Stolperfallen" am Samstag in Wiesbaden die ersten Elektroroller mit Karten versehen werden, um ein Zeichen zu setzen. Auch in Frankfurt soll es demnächst diese Aktion geben.

Feste Parkzonen

Bislang durften die Elektroroller dort stehengelassen werden, wo es den Nutzerinnen und Nutzern passt. Frankfurt hat kürzlich strengere Regeln fürs Abstellen erlassen und eine erste feste Parkzonen am Hautpbahnhof eingerichtet. Weitere sollen folgen.