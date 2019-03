In Frankfurt haben am Samstag etwa 300 Menschen an einer Kundgebung gegen Rassismus teilgenommen.

Anlass war der Internationale Aktionstag gegen Rassismus mit Veranstaltungen in vielen Ländern. Auf Transparenten waren Slogans wie "Rassismus ist keine Alternative", "Omas gegen Rechts" und "Kein Platz für Nazis" zu lesen.

Laut Polizei mitteilte blieb die Veranstaltung friedlich. Auch in anderen Städten gab es Demos gegen Rassismus, Faschismus und rechte Parteien. Unter anderen hatte das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" dazu aufgerufen.