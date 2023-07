Aktivisten besetzen Parkhaus in Frankfurt

Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future haben in Frankfurt während einer Demonstration am Freitagnachmittag ein Parkhaus besetzt.

Die Polizei sprach von jeweils etwa 40 Aktivisten in und vor dem Parkhaus im Stadtteil Sachsenhausen. Die Aktivisten foderten eine Umverteilung des Platzes in der Stadt. Man wolle das Parkhaus über das Wochenende besetzt halten.