Unbekannte Klimaaktivisten haben in der Nacht auf Freitag in Marburg die Luft aus den Reifen mehrerer geparkten SUV gelassen.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei klemmten sie Protestflyer an die Scheibenwischer. Ein Fahrer bemerkte die platten Reifen erst nach dem Losfahren, so dass an seinem Wagen eventuell ein Schaden entstand. In diesem Fall wird nun wegen einer möglichen Sachbeschädigung ermittelt.