Bombenentschärfung am Sonntag in Frankfurt [Audioseite]

Im Frankfurter Stadtteil Gallus ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Blindgänger soll am Sonntag entschärft werden. Mehr als 12.000 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Ein Bombenfund im Frankfurter Gallus wird am Sonntag für eine größere Räumungsaktion sorgen. Von der Evakuierung sind rund 12.300 Anwohner betroffen, wie die Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilten. In dem zu räumenden Gebiet liegen außerdem Altenwohnheime, Fernwärmeleitungen, Umspannanlagen und Gleise des Hauptbahnhofs.

Anwohner im rot markierte Bereich müssen ihre Häuseram Sonntag verlassen. Bild © Feuerwehr Frankfurt

Die 500-Kilo-Bombe war am Nachmittag bei Arbeiten in einer Baugrube in der Kleyerstraße entdeckt werden. Die Sprengstoffmenge und die Bauart des britischen Blindgängers machten einen großen Evakuierungsradius notwendig, "da im Falle einer Detonation erhebliche Schäden an Gebäuden und eine akute Gefahr für Leib und Leben zu erwarten sind", berichteten die Behörden.

Experten des Kampfmittelräumdienstes hätten sich nach Untersuchung des Sprengkörpers für eine Entschärfung am Sonntag entschieden.

Weitere Informationen am Freitag

Eine besondere Herausforderung ist dabei die Pandemie-Situation. Alle zu treffenden Maßnahmen würden derzeit abgestimmt sollen im Laufe des Freitags bekanntgegeben werden. Eine detaillierte interaktive Karte des Evakierungsbereichs soll ebenfalls am Freitag freigeschaltet werden.

Sendung: hr-iNFO, 3.12.2020, 21.00 Uhr