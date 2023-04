Lebensqualität in Hessen verbessert

Ein am Montag vorgestellter neuer "Regionaler Wohlfahrtsindex" (RWI) soll einen umfassenderen Blick auf den Lebensstandard in Hessen ermöglichen.

Der Index berücksichtigt laut Wirtschaftsministerium 21 Komponenten, die die Wohlfahrt steigern oder mindern. Zu den positiven Komponenten zählen etwa Investionen in Bildung und Erhaltung der Natur, zu den negativen Lärm und Umweltverschmutzung. Laut Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) zeige der RWI, dass sich die Lebensqualität in Hessen in den vergangenen zehn Jahren verbessert habe.