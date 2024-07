In diesem Haus in Wiesbaden trat das Kohlenmonoxid aus.

In diesem Haus in Wiesbaden trat das Kohlenmonoxid aus. Bild © 5vision.news

Alarm in Mehrfamilienhaus in Wiesbaden

In Wiesbaden ist eine 17-Jährige an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Als der Rettungsdienst in einem Mehrfamilienhaus eintraf, wiesen Testgeräte auf das Gas hin.

Bei einem Rettungsdiensteinsatz in einem Mehrfamilienhaus am Samstag im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim waren Testgeräte auf Kohlenmonoxid angesprungen. Eine 17-Jährige starb an einer Vergiftung durch das Gas, wie die Polizei auf hr-Nachfrage am Samstagabend mitteilte.

Verletzte gab es keine. Zunächst hatte die Polizei berichtet, dass fünf Menschen im Rettungswagen behandelt wurden. Das Haus wurde geräumt und es gab Straßensperrungen, sagte eine Polizeisprecherin.

Woher kam das Gas?

Woher das Gas kam, war zunächst unklar und ist laut Polizei und Feuerwehr Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Kohlenmonoxid entstehe bei unvollkommener Verbrennung, etwa bei defekten Schornsteinen oder unsachgemäßem Grillen in geschlossenen Räumen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden.