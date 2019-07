Zwei Männer haben am frühen Donnerstagmorgen versucht, in einer Limburger Bankfiliale am Kornmarkt einen Geldautomaten zu sprengen.

Dabei wurden sie offenbar durch einen ausgelösten Alarm gestört, wie die Polizei mitteilte. Sie flohen ohne Beute und Schaden anzurichten. Trotz einer Großfahndung samt Hubschrauber konnten die Täter entkommen.