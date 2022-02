Plötzlich ging die Alarmanlage an und verschreckte die Täterinnen: Als die Polizei im Juweligeschäft in Bad Homburg eintraf, hatten sich die jungen Frauen im Keller versteckt.

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bad Homburg (Hochtaunus) in der Nacht zum Dienstag hat die Polizei die mutmaßlichen Diebinnen festgenommen. Die 17- bis 19-Jährigen hatten sich den Beamten zufolge urz nach dem Einbruch im Keller des Gebäudes versteckt. Zuvor war die Alarmanlage angegangen und hatte wohl die Diebinnen verschreckt.